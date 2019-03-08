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Ambulans şoförü yolunu kesen magandadan şikayetçi oldu!

İstanbul Bahçelievler'de ambulansın geçişini kasıtlı olarak engellediği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şehir magandası hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ambulans sürücüsü Erdoğan Kavruk, suç duyurusu dilekçesini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

08 Mart 2019 Cuma 14:52

Ambulans sürücüsü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta İstanbul D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde, özel otomobiliyle yaptığı manevralarla geçişine engel olan sürücü hakkındaki suç duyurusu dilekçesini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Savcılığa dilekçe sunduktan sonra ifade veren Kavruk, 28 Şubat'ta saat 09.10 sıralarında kendi idaresindeki ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastayı, acilen Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürmeye çalıştığını anlattı.

Kavruk, bu esnada D-100 Karayolu'ndayken sonradan adının M.E.Y. olduğunu öğrendiği kişinin kullandığı aracın, ambulansın tepe lambasının yanması ve sirenlerinin çalmasına rağmen ısrarla yol vermediğini belirtti

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"Bana küfür eden şahıstan şikayetçiyim"

M.E.Y.'nin, el ve kol hareketleriyle küfrettiğini öne süren Kavruk, "Önümdeki diğer araçların yol vermesi suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip İncirli Caddesi'nde de aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponun dibine kadar yanaştı. Olay medyaya da yansımıştır. Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp yaptığı el hareketleriyle bana küfür eden şahıstan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Bin 320 lira para cezası uygulanmıştı

28 Şubat'ta İstanbul D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde özel bir otomobilin, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermediğine ilişkin görüntülerin basında yer alması üzerine polis çalışma başlatmış, 34 RA 4651 plakalı aracın sürücüsü M.E.Y. gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen M.E.Y.'ye bin 320 lira para cezası uygulanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:52
  1. İstanbul
  2. Ambulans şoförü

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