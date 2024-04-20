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Yaşam Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı
Yaşam

Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 02:47:00 -
Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1043. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 71 T 2018 plakalı ticari taksi ile H.A.'nın kullandığı 71 ADH 583 plakalı ambulans ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık personeli P.D. ve Ü.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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