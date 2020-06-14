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Yerel

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Samsun'da kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:59:00 -
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Neşibe B., rahatsızlanınca ailesi tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kadının kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik'e giderek Neşibe B.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Neşibe B., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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