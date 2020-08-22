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Aktüel Ambulans helikopter elektrik akımına kapılan Suriyeli genç için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter elektrik akımına kapılan Suriyeli genç için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:20:43 -
Ambulans helikopter elektrik akımına kapılan Suriyeli genç için havalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu genç, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Alpullu beldesinde öz çekim yapmak amacıyla tren vagonunun üzerine çıktığı iddia edilen Hossain Muslum (15), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, genci Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan Muslum'un, yapılan ilk müdahalenin ardından daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, yaralının sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı istedi.

Muslum, Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'na inen ambulans helikoptere alınarak İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi.


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