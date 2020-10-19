Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorundan düşerek ağır yaralanan kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Fatma Duman (73), çapa motorunun üzerinde yolculuk yaparken düşen çantasını tutmak istediği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.
Ağır yaralanan kadının yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Duman, ambulans helikopterle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.