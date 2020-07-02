  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ambulans helikopter 7 günlük bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:02:39 -
Ambulans helikopter 7 günlük bebek için havalandı

AMASYA (AA) - Amasya'da kronik rahatsızlığı bulunan 7 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Saliha Alıcı'nın kronik rahatsızlığı bulunması üzerine yetkililerden yardım istendi.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla İstanbul'dan havalanan ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadı'na indi.

Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Bahçelievler Medikal Park Hastanesine götürüldü.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı