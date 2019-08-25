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Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı

Bandırma Devlet Hastanesinde yeni doğan erkek bebek helikopter ambulans ile İstanbul’a yollandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:52
Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı

Bandırma Devlet Hastanesinde yeni doğan erkek bebek helikopter ambulans ile İstanbul’a yollandı.


Bandırma Devlet Hastanesinde oksijen yetersizliği (Asfiksi) çeken yeni doğmuş bebek için hipotermi tedavisine ihtiyaç duyuldu. Hastane yetkilileri Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulundu. 112 Başhekimliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hastanın ileri tetkik ve tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Bağcılar’da bir hastanede yer bulundu. Yeni doğan bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeden 112 Komuta Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talebinde bulunuldu. Balıkesir’e gelen helikopter ambulans bebeğin İstanbul’a naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:52
  1. doğa

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