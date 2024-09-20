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Spor Ambrabat iyice havaya girdi! Galatasaray'a özel...
Spor

Ambrabat iyice havaya girdi! Galatasaray'a özel...

Yeniakit Publisher
2024-09-20 10:23:00 -
Ambrabat iyice havaya girdi! Galatasaray'a özel...

Galatasaray derbisinde sahada olmayı uman Ambrabat, Galatasaray'ı analiz etmeye başladı. Yıldız oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisine fırsat vermesini umuyor.

Uzun görüşmelerin ardından Fenerbahçe’nin, Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, Kasımpaşa mücadelesinin son anlarında oyuna girmişti.

Hırslı ve istekli görüntüsüyle hemen dikkatleri çeken Amrabat, bir bakıma kendisine verilen ilk fırsatı en iyi şekilde değerlendirmiş oldu. Faslı yıldızın, Galatasaray mesaisine başlanılmasının ardından idmanlardaki formda görüntüsünün, teknik direktör Jose Mourinho’yu son derece memnun ettiği öğrenildi.

Takımdaki diğer arkadaşlarından derbinin atmosferi hakkında bilgi alan ve iyice havaya giren yıldız futbolcu, ilk 11’de olmak için bu haftaki idmanları en iyi şekilde değerlendiriyor. Amrabat’ın özel olarak da, Galatasaray’ın bu sezon oynadığı maçları bireysel anlamda analiz ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Kaynak: Fanatik

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