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Aktüel

Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi.

2020-04-17 19:38:15 -
Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Polis ekipleri geçirilen maske, eldiven ve tulumun sayım işlemlerini sürdürüyor.

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