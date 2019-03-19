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Ambarlar tarihi yansıtıyor

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz’de kullanılan ve ’serender’ tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, günümüzde hala kullanılıyor.

19 Mart 2019 Salı 14:33
Ambarlar tarihi yansıtıyor

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz’de kullanılan ve ’serender’ tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, günümüzde hala kullanılıyor.


Fare, sincap ve diğer zararlıların ulaşmaması için dört ayak üzerine inşa edilen ve herhangi bir hayvanın erişememesi için ağaç dallarından uzakta olmasına özen gösterilen serenderlere her türlü kuru bakliyat, tahıl ve yiyecek maddeleri saklanabiliyor.


Özel bir mimariye sahip olan serenderler, bütün Karadeniz illerinde yaşayanların ortak Türk kültürünün bir örneğini oluşturmaya devam ediyor.


Serenderlerin kendileri için çok önemli bir kültüre sahip olduğunu belirten 80 yaşında ki Ayşe Ekiz, “Bizim zamanımızda şimdi ki gibi teknolojik ürünler yoktu ve serenderlere bütün yiyeceklerimizi koyuyorduk. Orada muhafazasını yapıyor ihtiyacımız olduğunda yüksek bir merdivenle çıkarak alıyorduk. Şimdi de yine önemli şeylerimizi saklasak ta artık evlerimizde her türlü saklama dolapları olduğu için eskisi kadar ilgi göstermiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:33
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