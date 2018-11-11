Ambargoyu delmenin formülünü buldular

İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün ikinci defa borsaya arz edilen 700 bin varil petrolün varilinin 64 dolar 97 sentten satıldığı aktarıldı.

Borsadaki petrolün 245, 245 ve 210'ar bin varil olmak üzere 3 ayrı sipariş halinde 3 kişi tarafından satıl alındığı bildirildi.

Açıklamada, arzın petrol ihracatında özel sektörün kapasitesinden yararlanılması ve petrol satışındaki kanalların çeşitlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Petrol Bakanlığı tarafından ilk defa 28 Ekim'de borsada satışa sunulan İran petrolünün varil başına en düşük fiyatının 79 dolar 15 sent olarak belirlendiği, en yüksek fiyatın ise petrol piyasasındaki dalganlamaya göre belirleneceği açıklanmıştı.

Ambargoyu delmek hedefleniyor

Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada satışın şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kuru üzerinden olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketine karşı petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlayarak ambargoyu delmeyi hedeflediği belirtiliyor.