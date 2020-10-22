Ambargosu kalkan İran, Rusya'ya göz kırptı

İran Press internet sitesinin haberine göre; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla birlikte İran ve Rusya'nın bu alandaki iş birliğini geliştirebileceğini söyledi.

İran ve Rusya, Ortak Savunma İşbirliği Komisyonu çerçevesinde görüşmeleri sürdürüyor.

Bakanlık Sözcüsü, BM silah ambargosunun kaldırılması ile İran'ın istediği askeri teçhizatı ve silahları herhangi bir kanuni kısıtlama olmaksızın 'dost ülkelerden' satın alabileceğini ifade etti.

Hatipzade, ABD'nin bu bağlamda İran'a yönelik tek taraflı yaptırım uygulama girişiminde bulunmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve başarısızlığa mahkum olduğunu bildirdi.

BMGK2nın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını destekleyen 2231 sayılı kararı çerçevesinde, BM'nin İran'a yönelik silah ambargosu Pazar günü sona erdi. Fakat ABD, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uyguladı. ABD ayrıca diğer ülkeleri de İran ile silah anlaşması yapmaktan kaçınmaları yönünde tehdit ediyor.