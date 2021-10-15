Ambargolar yıldırmadı! Türkiye'den ABD'ye namlu ihracatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uygulanan ambargolar üzerine savunma sanayisi bünyesinde yerlileştirilen namlu ve roket gövdeleri ihracat edilmeye başlandı.

Amerikan Ordu Derneği (AUSA) tarafından düzenlenen AUSA 2021, savunma sanayisinde faaliyet gösteren uluslararası çok sayıda profesyoneli ve firmayı buluşturdu.

Yaklaşık 700 standın açıldığı etkinliğe, Türkiye'den REPKON katıldı. Türk savunma sanayisinde metal şekillendirmede önde gelen firmalardan REPKON, AUSA 2021'de ürün ve kabiliyetlerini anlattı.

Namlular fuarda sergilendi

Şirket, yerli ve milli olarak envantere giren ve bu kapsamda ithalatın önüne geçen "flowforming" yöntemi ile üretilen 40 milimetre otomatik bomba atar namlusunu fuarda sergiledi.

Bunun yanında rotasyonel soğuk dövme makinesiyle üretilen 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetrelik namlular da REPKON standında yer aldı. Şirket, "flowforming" yöntemi ile üretilen alüminyum ve özel alaşımlı çelik malzemeden oluşan 70, 122, 300, 610 milimetre çapındaki çeşitli roket gövdelerini de tanıttı.

"ABD'li alıcılar memnun"

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar, fuara 2017’den beri aralıksız katıldıkları söyledi. Çeşitli kalibrelerdeki namluların ABD'ye ihracatına başladıklarını bildiren Gürpınar, özellikle dünya çapında tanınır ABD'li silah firmalarının REPKON namlularının performans ve ömür olarak sağladığı katkıdan çok memnun kaldıklarını belirtti.

Gürpınar, makine, kalıp ve proses teknolojilerine de hakim olduklarından dolayı şu anda standartların üzerinde namlu üretimine devam ettiklerini dile getirdi.

"ABD ve uluslararası pazar için ihracat noktasına gelmesi önemli bir mesaj"

Fuarda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Gürpınar, "Özellikle örtülü ve açık ambargo uygulamalarından dolayı yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin ABD ve uluslararası pazar için ihracat noktasına gelmesi önemli bir mesaj. Bu durum ülke olarak, teknolojik olarak savunma sanayisinde dünyada önemli bir yere sahip olduğumuzun ispatı olarak da görülmeli." dedi.