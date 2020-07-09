Ambargo tehdidine karşı Türkiye'den "operasyon" cevabı

Radyo Başakşehir’de her çarşamba canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir oldu. Demir, Murat Çiçek’in sorusu üzerine Türkiye’nin yerli savunma sanayii serüvenini anlattı. İsmail Demir, bir ülkenin operasyonlarında kendi ürettiği silahı kullanmasının çok kritik bir durum olduğunu söyledi. Bazı devletlerin "ambargo" tehdidine karşı Türkiye’nin operasyonlarına devam etmesinin, yerli savunma sanayiinin gelişmesinin etkisiyle olduğunu söyledi.

"Uçak mühendisi artık işsiz kalmıyor"

Demir, kendisiyle aynı jenerasyondan olan birçok mühendisin, Türkiye’de iş bulamadığını, kendi alanlarının dışında iş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ancak bugün bu durumun tam tersine döndüğünü, kaliteli uçak mühendisinin Türkiye’de işsiz kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. Savunma sanayii ürünlerinin ihraç edildiği ülkelere Türkiye’nin hikayesini anlattıklarını söyleyen Demir, o ülkelere alt yapı kurma konusunda önerilerde bulunduklarını, başkalarına bağımlı olduklarında başlarına gelebilecek şeyleri söylediklerini ifade etti.

"Gelecekte uzayda olmamız gerekiyor"

Murat Çiçek’in yeni projeleri sorması üzerine Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çok sayıda projesi olduğunu, mevcut projelerle yetinmediğini belirterek, "Gelecekte uzayda olmak istiyoruz, orada olmamız gerekiyor, başarmak istediğimiz olaylardan biri bu. Büyük hamlelerin olduğu bu alanda bir hakimiyetimiz olması gerekiyor" diye konuştu.