  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: "Ambalajlı gıda hayat kurtarır"
Ekonomi

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: "Ambalajlı gıda hayat kurtarır"

"Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattı. İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:22:55 -
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: "Ambalajlı gıda hayat kurtarır"

İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattı. İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri." ifadelerini kullandı.

ASD'den yapılan açıklamada, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine ve hijyenin insan sağlığındaki kritik rolüne vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Sarıbekir, küresel salgının ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, "İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, hijyenin bu dönemde en etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ambalaj, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel amacı gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek. Ambalajlar ekmek, süt, peynir, bakliyat ve sebze-meyve gibi günlük ihtiyacımız olan gıdaları korurken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız şekilde satılan gıdalar bakteri ve çürümeye karşı savunmasız, hızla bozuluyor ve sağlığı tehdit ediyor. Üstelik bu tür gıdaların menşei takip edilemiyor, raf ömrü de güvenilir olmuyor. Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde."


- "İsrafın önüne geçmeliyiz"


Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmanın neredeyse mümkün olmadığını belirten Sarıbekir, “Hijyen dışında israfın önlenmesi açısından da bütün gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor. Ambalaj bu kadar önemliyken ülkemizde hala pek çok gıda maddesi ambalajsız satılıyor. Türkiye’de israf edilen gıda miktarının yılda 26 milyon ton, 214 milyar lira ve her gün 4,9 milyon, yılda ise toplam 1,7 milyar adet ekmeğin çöpe gittiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, hem bireysel ekonomiye hem de ülke ekonomisine zarar veren büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Sarıbekir, "Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan israfın önüne geçmek için ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaları kullanıp, gıdanın ömrünü uzatmak bu önlemlerden sadece biri. Daha yaşanılabilir bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ambalajlı ürünleri tercih ederek sağlığımızı koruyabilir, israfı önleyebilir ve geleceğimizi kurtarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


- Geçen yılın ihracatı 4,7 milyar dolar


Geçen yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sunmanın yanında ambalajın insan sağlığı, hijyen ve israfı önlemesi konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ASD, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine vurgu yaparken, gıda tüketimi alışkanlıkları hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü’nde ambalajın insan sağlığı ve hijyen konularındaki rolü ve ekonomiye sağladığı katma değerin altını çiziyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay