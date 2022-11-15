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Ekonomi Amazon'dan şok eden karar! Binlerce kişiyle ayrılacak
Ekonomi

Amazon'dan şok eden karar! Binlerce kişiyle ayrılacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, büyük çaplı işten çıkarma adımına hazırlanıyor. Şirket bu hafta 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 07:46:00 -
Amazon'dan şok eden karar! Binlerce kişiyle ayrılacak

New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı. İşten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği belirtildi.

Amazon henüz resmi bir açıklama yapmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

Kaynak: Dünya

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Yorumlar

UYANIK VATANDAŞ

Dünyayı yavaş yavaş yapay zekaya teslim ediyorlar... Hayat robotlaşacak belkide Deccalin askerleri yapay zeka robotlar ve insanımsılar olacak...
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