Amazon’dan o ülkeye milyarlarca dolarlık yatırım ilan edildi! Piyasaya hakim olacaklar... Zorlu rakip olacak

Amazon (AMZN), Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da bulut hizmetleri ve perakende ürünlere yönelik talebin büyümeye devam etmesiyle ülkeye 10,75 milyar dolar (10 milyar avro) yatırım yapacağını açıkladı.

Bu yatırımın büyük bir kısmı olan 8,8 milyar avro, Avrupa’da yapay zekâ odaklı teknolojilerde artan potansiyeli gördüğü için bilgi işlem birimi Amazon Web Service’in (AWS) bulut altyapısını genişletmek için harcanacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu yıl 4 binden fazla istihdam yaratacak olan bu yatırımı överek, ülkenin yatırımcılar için çekiciliğinin altını çizdiğini söyledi.

Söz konusu duyuru ayrıca, Amazon’un Almanya’da yapmayı planladığı yatırımların toplam tutarını 17,8 milyar avroya taşıdı.