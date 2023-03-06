Amazon'dan beklenmedik karar

GeekWire'a göre Amazon, New York City'de iki, Seattle'da iki ve San Francisco'da dört Go mağazasını 1 Nisan'da kapatıyor.

E-ticaret devi duyuruyu, giderek daha fazla insanın uzaktan çalışmayı tercih etmesi karşısında ofis ihtiyaçlarını yeniden değerlendirirken Virginia, Arlington'daki ikinci genel merkezinin inşaatını durdurduğunu kabul ettiği gün yaptı. Bloomberg'in belirttiği gibi, bunlar Amazon'un yavaşlayan satış büyümesinin ortasında en son maliyet düşürme hamleleri. Ocak ayında şirket, planlanan işten çıkarmaları 10.000'den 18.000 kişiye çıkardı ve o zamandan beri işten çıkarmalar çoğunlukla perakende ve işe alma bölümlerindeki personeli etkiledi.

Şirket sözcüsü Jessica Martin, yayınlara yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herhangi bir fiziksel perakendeci gibi, biz de mağaza portföyümüzü periyodik olarak değerlendiriyor ve yol boyunca optimizasyon kararları alıyoruz. Amazon Go formatına bağlı kalacağız ve dünya çapında 20'den fazla Amazon Go mağazası işletiyoruz.”

Amazon kasiyersiz sekiz Go mağazasını kapatıyor

Amazon'un Go mağazaları, ürünlerin raflara alınıp geri verildiğini algılayabilen kameralar ve sensörlerle donatılmış yüksek teknoloji ürünü mağazalar olacak şekilde tasarlandı. Müşteriler, çevrimiçi ödeme için sanal sepetlerine eklenecek istedikleri herhangi bir ürünü alabiliyor ve ardından kasiyere uğramak zorunda kalmadan mağazadan ayrılabiliyor.

Amazon'un ülkede hâlâ 20'den fazla Go mağazası olmasına rağmen, fiziksel perakende alanını fethetmek için uzun süredir mücadele ediyor ve sık sık stratejilerini değiştiriyor. Eskiden ABD genelinde 87 perakende pop-up kiosku vardı, ancak şirket onları pandemi vurmadan önce kapattı. Ve 2022'de Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'taki 68 fiziksel kitapçının, pop-up mağazalarının ve '4 yıldızlı' mağazalarının tamamını kapattı. Ancak daha bu Şubat ayında, CEO Andy Jassy, şirketin gerçek mekanda faaliyet gösteren market işinde büyümeyi planladığını söyledi.

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