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Ekonomi Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri başladı
Ekonomi

Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri başladı

Tüketiciler, birçok global markanın ürünlerine yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:56:18 -
Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri başladı

İSTANBUL(AA) - Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri başladı.

Amazon.com.tr, 9- 11 Kasım'da geçerli olacak Şahane İndirim Günleri'ni duyurdu.

Şahane İndirim Günleri boyunca tüketiciler modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.

Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L'oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi ve Vitra gibi birçok prestijli global markanın ürünleri 3 gün sürecek kampanya boyunca uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

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