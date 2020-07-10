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Ekonomi

Amazon.com.tr'den yapılacak alışverişlerde Yapı Kredi'den 100 liraya varan Worldpuan

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:06:48 -
Amazon.com.tr'den yapılacak alışverişlerde Yapı Kredi'den 100 liraya varan Worldpuan

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının da sınırlarını genişletiyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, her alanda olduğu gibi internet üzerinden yapılan alışverişlerde de müşterilerinin yanında olan banka, Amazon.com.tr ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Yapı Kredi Worldcard sahipleri 6-31 temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr’den yapacakları ilk 500-999 lira arası alışverişlerinde 50 lira Worldpuan, ilk 1.000 lira ve üzeri alışverişlerinde ise 100 lira Worldpuan kazanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahibi kullanıcılar, World Mobil ve SMS yoluyla kampanyaya kolayca katılım sağlayabiliyor.

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