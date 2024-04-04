Amazon karar verdi! Dev şirket son durumu açıkladı: Bulut bilişim birimindeki yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar devam ediyor. Alınan kararlar herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak Amazon, bulut bilişim iş kolundaki yüzlerce çalışanın işine son verdiğini duyurdu. Dev teknoloji şirketi dünya çapında 2400 çalışanının işine tek tek son verecek. Karara ilişkin yaptığı paylaşıma ait işte tüm detaylar…
Firma, en son işten çıkarmaların satış, pazarlama ve küresel hizmetlerde yüzlerce rolü ve fiziksel mağaza teknoloji ekibinde birkaç yüz rolü etkilediğini söyledi.
Amazon Web Servisi (AWS) sözcüsü, "Müşterilerimize yenilik sunmak amacıyla yatırım yapmaya, işe almaya ve kaynakları optimize etmeye devam ettiğimiz için bu kararlar zor ama gerekli." dedi.
Şirket, ABD merkezli çalışanların en az 60 gün boyunca maaş ve sosyal yardım alacağını, başka bir iş bulmalarına yardımcı olacağını ve geçici sağlık yardımlarına erişebileceklerini söyledi.
Ayrıca kıdem tazminatına da hak kazanacaklar.
Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar yüzde 73 arttı
Geçen yılın sonu itibarıyla Amazon'un, yükleniciler ve geçici personel hariç toplam 1,5 milyondan fazla tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanı vardı.
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Amazon, geçen ay güvenlik ve araştırma start-up'ı Anthropic'e yatırım yapmak da dahil olmak üzere AWS aracılığıyla yapay zekaya (AI) odaklanıyor.
ChatGPT'ye yatırım yapan Microsoft'un da aralarında bulunduğu teknoloji devleri yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için yarışıyor.
Ocak ayında Amazon , yan kuruluşları Twitch, Prime Video ve MGM stüdyolarında yüzlerce kişiyi işten çıkardı . Yayıncının işgücünün üçte biri olan 500'den fazla Twitch çalışanı işten çıkarıldı.
ABD kariyer danışmanlığı Challenger, Gray & Christmas'a göre teknoloji sektörü 2023'te 168 bin 32 kişiyi işten çıkardı; bu, 2022'ye kıyasla yüzde 73 artış anlamına geliyor.
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