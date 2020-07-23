Amazon, daha fazla şehre küçük teslimat robotunu gönderecek

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un şirketi Amazon, küçük dağıtım robotlarını daha fazla noktada yaymayı hedefliyor. E-ticaret devi, Amazon Scout'u ilk defa 2019 da kullanıma sokmuştu. Kaldırımlardan yollardan gidebilen Amazon Scout, dağıtımdaki insan ihtiyacını minimuma indiriyor. İlk olarak Seattle'ın kuzeyindeki Snohomish County'de geliştirildi ve test edildi. Şimdi ise, Amazon bu denemeyi Atlanta, Georgia ve Franklin, Tennessee'deki müşterilerine hizmet edebilmek için genişletecek. Amazon Scout başkan yardımcısı Sean Scott'un yaptığı açıklamada, hizmetin son zamanlarda pandemi sırasında mevcut dağıtım araçları filosu ile birlikte deneme alanlarındaki müşteri talebini karşılamak için kullanıldığını söyledi.