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Teknoloji

Amazon çalışanları için evden çalışma takvimini açıkladı

Amazon koronavirüs pandemisi için çalışanlarının evden çalışma takvimini açıkladı.Çalışanlar zamana kadar evden çalışamaya devam edecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:48:00 - 2020-07-16 15:57:02
Amazon çalışanları için evden çalışma takvimini açıkladı

Amazon, kurumsal evden çalışma politikasını 2021 Ocak ayına kadar genişleteceğini duyurdu. Şirket ayrıca yıl sonuna kadar zorunlu olmayan iş seyahatlerini kısıtlamaya devam etmeyide planlıyor.Amazon yetkililerinin açıklamalarına göre “Çalışanlarımızın sağlığına öncelik vermeye ve yerel yönetim rehberliğini takip etmeye devam ediyoruz. Evden etkili bir şekilde yapılabilecek bir rolle çalışan çalışanlar 8 Ocak'a kadar bunu yapabilirler. ”Dedi. “Fiziksel mesafe, derin temizlik, sıcaklık kontrolleri ve yüz kaplamaları ve el dezenfektanı sağlayarak ofise gelmeyi seçenleri güvende tutmak için önemli fonlar ve kaynaklar yatırdık.” dedi. Planlamaların bu şeklide olması akıllara daha önce Amazon'un depolarındaki çalışanlarından koronavirüs(Kovid-19) sebebiyle vefat eden işçilerden dolayı yapıldığı fikrini getirdi.

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