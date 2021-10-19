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Ekonomi Amazon, 150 bin işçi alacak
Ekonomi

Amazon, 150 bin işçi alacak

Amazon, tatil mevsiminde yapılacak ürün teslimlerine yardımcı olmak için ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçiyi bünyesine alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 22:09:00 -
Amazon, 150 bin işçi alacak

Şirket açıklamasında, mevsimlik işler de dahil olmak üzere ABD'deki bütün Amazon işlerinde ortalama başlangıç saat ücretinin 18 ABD doları olduğu belirtildi.

"Verdiğimiz sözleri tutmamıza yardım oluyor"

Amazon'un küresel müşteri memnuniyetinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alicia Boler Davis, "Dolgun ücret ve yan ödemeleri olan tam zamanlı, yarı zamanlı ve şimdi de mevsimlik işler sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Davis şöyle devam etti:

"Mevsimlik personel alımlarımız müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmamıza yardımcı olurken tam zamanlı çalışanlarımıza da yoğun dönemlerde esneklik sağlamaktadır."

Hangi alanlarda alım yapacak?

Amazon'da işe alınacakların çalışma alanları arasında istifleme, toplama, paketleme, sevkiyat ve daha birçok alan bulunuyor. Amazon, yeni alınacak personelin ABD içerisinde yüzlerce kent ve kasabada istihdam edileceğini söyledi.

 

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