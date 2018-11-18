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Amatör maçta ortalık karıştı! Polis biber gazıyla müdahale etti

Karabük’te, amatör küme maçının bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Çıkan arbedeye polis biber gazı ile müdahale etti.

18 Kasım 2018 Pazar 18:47
Amatör maçta ortalık karıştı! Polis biber gazıyla müdahale etti

Karabük’te, amatör küme maçının bitiş düdüğü ile çıkan arbedeye polis biber gazı ile müdahale etti.

Karabük 1. Amatör kümede mücadele eden 5000 Evler Spor ile Adatepe Dökecekspor karşı karşıya geldi. 5000 Evler sahasında oynanan ve 2-2 biten maçın sonunda bazı futbolcular arasında küfür nedeniyle arbede çıktı.

Muhtar gözaltına alınmak istenince ortalık karıştı

Gerginliğin saha dışına yansıması üzerine olası bir kavgaya karşı bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kendisine rakip takım oyuncusu tarafından küfür edildiğini belirten Adatepe Dökecekspor takım kaptanı Akın Bük ve Adatepe mahalle muhtarı Sebahattin Dökecek’i polis ekipleri bölgeden uzaklaştırılmak istedi. Bu sırada ekipler mahalle muhtarını gözaltına almak isteyince ortalık biranda gerildi.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Gerilen ortamda toplanan şahsıları dağıtmak isteyen çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullandı. Polis ekipleri tarafından takım kaptanı Akın Bük yaka paça gözaltına alındı. Yüzüne gelen biber gazı nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan takım kaptanı Bük’e yine polis ekipleri yüzüne su atarak yardım etmeye çalıştı. Takım kaptanı daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi.

“Kırmızı kartın sarı karta dönmesi, gerginliği arttırdı”

İddiaya göre 5000 Evler Spor takımının kalecisi Oğuzhan Çelik’in rakip takım oyuncusuna küfür ettiği gerekçesi ile hakem tarafından önce kırmızı kart ile cezalandırdı, ardından hakem kırmızı kartı geri çekerek kaleciye sarı kart vermesi, oyunda gerginliğe neden oldu.
Öte yandan Maçın bitiş düdüğü ile rakip takım oyuncuları ile kaleci arasında yaşanan gerginlikte oyuncular görevliler ve polis ekipleri tarafından soyunma odalarına gönderilirken, hakem yeniden kaleci ile Adatepe Dökecekspor’dan ise iki oyuncuyu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:47
  1. Karabük
  2. 5000 Evler Spor
  3. Adatepe Dökecekspor

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