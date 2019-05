Amatör kulüpler iftar yemeğinde buluştu

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASFK) tarafından Merkez’de bulunan amatör kulüplere iftar programı yapıldı.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafındanDedeman Otel’de Merkez’de bulunan Amatör Spor Kulüplerine iftar programı düzenlendi.İftar programına Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Zonguldak Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Zonguldak Gençlik Merkezi Müdürü Barış Özdemir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı(TÜFAD)Muhammer Birdal, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri Kemal Harmankaya, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna ve amatör kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.Yoğun katılımın sağlandığı iftar programında birlik beraberlik mesajları verildi.

Başkan Kemal Demir; ’’3 sene içerisinde belli bir mesafeyi aştık’’

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, ’’2019 yılının son iftar programında birlik beraberlik mesajları verildi. Katılımın fazla olması değil insanların birbirlerine güzel bir şekilde yaklaşımı beni duygulandıran kısım oldu. Ben şunu görüyorumki 3 sene içerisinde belli bir mesafeyi aşmışız. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle bearaber Zonguldak Amatör Spor Kulüplerini iyi bir yere getireceğimizi düşünüyorum. Bu yemektye kaynaşmamıza vesile oldu. Haziran ayının 16’sındaki seçimde de görev verilirse çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz’’dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel; ’’Spor’da birlik ve beraberlik sağlandı’’

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel,spor’da birlik ve beraberliğin sağlandığını söyleyerek, ’’Birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Amatör Spor Kulüplerinin iftar programına katıldık. Ben daha önce gördüğüm iftar programları da gayette kalabalıktı. Bu iftar programında bu birlik beraberliği görmek bizim içinde mutluluk verici. En azından spor’da birlik ve beraberlik sağlandı. Bu birlik beraberlikte başarının her zaman geleceğini düşünüyorum. Her zaman taban birlik birliklerinin ve sporcuların yanlarındayız. Her türlü destek vermeye de kurum olarak hazırız. Güzel bir akşam oldu. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü gerçekleşecek olan Kadir gecesinin de tüm müslüman aleminin tebrik ediyorum. Yakalaşan Ramazan bayramınında herkesin kutluyorum’’diye konuştu.

Yüksel; ’’Bir kaç tesisle ilgili güzel haberler vereceğiz’’

Bir kaç tesisle ilgili güzel haberler vereceklerini ifade eden Yüksel, ’’Biz geldiğimizden günden beri Amatör Spor Kulüplerine elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Futbol olsun diğer branşlar olsun. İlk günden beri Fener sahası ile ilgili sıkıntıları uğraştık. Soyunma odaları ile ilgili sıkıntıları atlattık ama Fener sahasının zemini ile ilgili de güzel haberleri vereceğime emindim ama bakanlığımızdaki farklı çalışmalar nedeniyle bu haberi bu akşam veremedik. Biraz erteledik. Ama güzel haber gelecek. Sadece Fener sahası değil birkaç tesis ile ilgili güzel haberler vereceğiz.’’

İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş, ’’Kulüplerin birada olması gurur verici’’

İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş, kulüplerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının gurur verdiğini belirterek, ’’Öncelikle Merkez kulüplerini bir araya getiren Kemal Demir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Müdürlerimizde her zaman yanımızdaydı onlara da teşekkür ediyoruz. Kulüplerin birlik beraberlik içerisinde bir arada olması bizim için gurur verici’’şeklinde konuştu.