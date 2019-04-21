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Amasya’ya lapa lapa kar yağdı

Amasya’da günün erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarını, parkları ve araçların üstünü beyaza bürüdü.

21 Nisan 2019 Pazar 08:42
Amasya’ya lapa lapa kar yağdı

Amasya’da günün erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarını, parkları ve araçların üstünü beyaza bürüdü.


21 Nisan günü yer yer lapa lapa şeklindeki kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Bu dönemde ilk defa kar yağışıyla karşılaştığını ve şaşırdığını belirten 66 yaşındaki Salim Yıldırım, durumu mevsim değişikliklerine bağladığını söyledi.


Büfelere ekmek dağıtımı yapan Ertuğrul Yenisoy da, karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışın daha sonra lapa lapa kara dönüştüğünü anlattı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 08:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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