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Spor Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!
Spor

Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!

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Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Amasyaspor FK, sahasında Çankırıgücü'nü konuk etti. Karşılaşma boyunca rakibine göz açtırmayan ev sahibi ekip, sahadan tam 10-0'lık tarihi bir skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında evinde Çankırıgücü'nü konuk eden Amasyaspor FK, sahadan 10-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

 

İLK YARI 7, İKİNCİ YARI 3 GOL ATTILAR

Amasya temsilcisi, maça oldukça etkili ve baskılı başladı. İlk yarıdan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Amasyaspor FK, soyunma odasına 7-0 gibi farklı bir üstünlükle girdi. İkinci devrede de skor avantajına rağmen temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, fileleri 3 kez daha havalandırarak mücadeleyi 10-0 kazandı.

AMASYASPOR FK BİR ÜST TURDA

Bu sonuçla birlikte Amasyaspor FK kupada üst tura yükselirken, sergilediği hücum performansıyla dikkat çekti. Çankırıgücü ise turnuvaya veda etti. 

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