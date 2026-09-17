Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Amasyaspor FK, sahasında Çankırıgücü'nü konuk etti. Karşılaşma boyunca rakibine göz açtırmayan ev sahibi ekip, sahadan tam 10-0'lık tarihi bir skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında evinde Çankırıgücü'nü konuk eden Amasyaspor FK, sahadan 10-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
İLK YARI 7, İKİNCİ YARI 3 GOL ATTILAR
Amasya temsilcisi, maça oldukça etkili ve baskılı başladı. İlk yarıdan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Amasyaspor FK, soyunma odasına 7-0 gibi farklı bir üstünlükle girdi. İkinci devrede de skor avantajına rağmen temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, fileleri 3 kez daha havalandırarak mücadeleyi 10-0 kazandı.
AMASYASPOR FK BİR ÜST TURDA
Bu sonuçla birlikte Amasyaspor FK kupada üst tura yükselirken, sergilediği hücum performansıyla dikkat çekti. Çankırıgücü ise turnuvaya veda etti.