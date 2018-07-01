THY - İmaj
0553 313 94 23

Amasya'nın Yeşilırmak Nehri'nde yakalandı! Gören şoke oluyor

Yeşilırmak Nehri'nde 35 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:41
Amasya'nın Yeşilırmak Nehri'nde yakalandı! Gören şoke oluyor

Kentte balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu'nun oltasına, Yeşilırmak'ta  avlanırken büyük bir balık takıldı. Balığın büyüklüğü nedeniyle oltayı çekemeyen  Eftelioğlu'na arkadaşları yardım etti.

Kıyıya çıkarılan balığın, 35 kilogram ağırlığında ve 2 metre  uzunluğunda yayın balığı olduğu belirlendi. 

İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için  parçalara ayıran Eftelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır  Yeşilırmak'tan böyle büyüklükte balık çıkmadığına dikkati çekerek "Bu balığı  Yeşilırmak'tan tuttuk, 2 metre boyu var. Kilosu 35, uzun zamandır da çıkmıyordu.  Şimdi çıkmaya başladı. İnşallah bundan sonra da bol olacak. Kilosunu da 40  liradan satacağız." dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'