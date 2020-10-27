Amasya'dan dünyaya lojistik hava yastığı ihracatı

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir firmanın ürettiği taşımacılıkta kullanılan hava yastıklarının tamamına yakını, başta ABD olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Deniz, demir yolu veya kara taşımacılığında hassas yüklerin zarar görmesini engellemek amacıyla üretilen hava yastıklarını imal etmek üzere 2015 yılında kurulan Atlas Dunnage Ambalaj AŞ, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 bin 700 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor.



Firma, 320 çalışanıyla ürettiği ürünlerin yüzde 99'unu ihraç ediyor. Bu ürünlerin yüzde 70'i Amerika'ya, diğer bölümü ise başta Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

Geçen yıl 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl ihracatını 15 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

- "Anadolu'nun bir ilçesinden bu üretimi yapmak bizi mutlu ediyor"

Fabrika müdürü Ertan Tandıroğlu, AA muhabirine, üretimlerinin tamamen hava yastığı üzerine olduğunu, dünyada önemli üreticiler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yenilikçi teknoloji ve kalite odaklı üretimle hava yastıkları ürettiklerini anlatan Tandıroğlu, "Lojistikte kullanılan hava yastıklarını üretiyoruz. Üretimimizin tamamına yakını ihracata gidiyor. Pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç ancak üretime hakim olduğumuz için çok zorlanmıyoruz." dedi.

Firmalarının geride kalan 5 yılda önemli mesafe katettiğini ama önlerinde uzun bir yol bulunduğunu dile getiren Tandıroğlu, "Hayallerimiz var. Hem kurumsallaşma hem de Türkiye'nin ihracatında yer alma adına önümüzde ciddi bir mesafe var. 2015'ten bu yana Amasya'da vergi listesinde ilk 3'e giriyoruz ve bundan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tandıroğlu, her yıl ihracat rakamlarını artırmaya, farklı ülkelere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde hiç üretimi durdurmadık, Amerika'da bize ait olan pazarlama şirketimiz epeyce mesafe aldı. Amerika'nın ciddi şirketleriyle önemli anlaşmalar yaptık. Buna bağlı olarak ciddi üretim ve istihdam artışı oldu. Yeni projelerimiz var, kapasitemizi ve üretimimizi daha da artıracağız. Üretim yaptığımız pazar, büyük bir pazar. Kalite ve müşteri memnuniyeti anlamında ödün vermememiz tercih edilmemize neden oluyor. Anadolu'nun bir ilçesinden bu üretimi yapıp ihraç etmemiz, ülke ekonomisine katkı sağlamamız, bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor."







