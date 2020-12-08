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Aktüel Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Aktüel

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:47:24 -
Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün ilçe merkezinde şüphelendiği bir otomobili durdurarak narkotik dedektör köpeği "Gece" ile yaptıkları aramada kaputa saklanmış metamfetamin ele geçirmiş, otomobildeki 2 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" ve "uyuşturucu naklettikleri" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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