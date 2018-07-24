THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Amasya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 23 kişi yaralı

İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs TIR'a çarptı, biri ağır 23 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 08:07
Amasya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 23 kişi yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a  çarpması sonucu biri ağır 23 kişi yaralandı. 

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ  926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit  Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otobüste bulunan Medine ve Güneş Sönmez, Buse Naz, Sude Naz ve  Seyfullah Bilge, Zeynep Sude, Hatun, Nisa, Kemal ve Fatih Kıpıcı, Hediye,  Bünyamin Yiğit, Dilara ve Muhammed Ali Ağca, Esra ve Nurgül Yiğit ile Kenan  Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf  Sıre ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu  ağır olan biri Amasya'ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:07
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Amasya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varadkar: Brexit'ten sonra keskin sınırlar olmayacak
    1. Varadkar: Brexit'ten sonra keskin..
    2. Cezayir'in Tamanrasset vilayetinde 17..
    3. Meral Akşener'den kurultay için yeni..
    4. 'Arakan krizinin çözümü zaman alacak'
    5. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    6. Beşiktaş’ta taksi yatak odasına girdi!
    7. TBMM'de uyarı: Oltaya gelme
    8. Çin’den ithal ediliyor! Ölüm saçıyor
    9. Doğu Akdeniz'de büyük oyun oynanıyor!..
    10. MİT paketleyip getirdi! İtirafçı oldu
    11. İki yeni başkanlık kuruldu
    12. Yunanistan'dan flaş oturma izni..
    13. Ankara'da otomobil hırsızlığı operasyonu
    14. Amasya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı:..
    15. Rakka’ya Ebu Gureyb
    16. 19 sene önce bugün! Pınarhisar'dan..
    17. Buckingham Sarayı'nın telefonları..
    18. Küçükçekmece'de korkunç kaza!..
    19. Ve Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçiyor!
    20. Ankara'da zincirleme kaza: 6 kişi..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!