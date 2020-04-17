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Aktüel

Amasya'da yangın çıkan ev ile traktör kullanılamaz hale geldi

2020-04-17 19:18:37 -
Amasya'da yangın çıkan ev ile traktör kullanılamaz hale geldi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev ile traktör ve tarım araçları kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gemibükü köyünde yaşayan Cemal Bayındır'a ait tek katlı ahşap evin yanında bulunan kulübede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek eve sıçrayan ve Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu evdeki eşyalar ve bir miktar para ile bir traktör, tarım ilaçlama ve gübre atma makinelerinin yanı sıra 300 balya hayvan yemi de yandı.

Bayındır, AA muhabirine, engelli 2 çocuğuyla yaşadığını belirterek, "Komşularımın 'evin yanıyor' diye bağırması üzerine engelli çocuklarımla kendimi dışarı attım. Evim, traktörü park ettiğim yerden yanmaya başlamış." dedi.

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