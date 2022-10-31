  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 18:39:00 -
Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan Y.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 50 satışa hazır fişek halinde toz esrar, 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23