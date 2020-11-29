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Yerel Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:22:00 -
Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Gümüşhacıköy ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 1115 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ev sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yaptığı" suçlamasıyla tutuklandı.

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