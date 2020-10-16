Amasya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.
Amasya Şeker Fabrikasına ait döküm alanında faaliyet gösteren taşeron firma çalışanı Ercan Kaya yönetimindeki kamyonet, Merzifon-Samsun kara yolu 15. kilometrede geri manevra yaparken uçuruma devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri, Kaya'yı yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin altında sıkışmış halde buldu.
Zor arazi şartları nedeniyle kurtarma ekipleri, Kaya'nın bulunduğu yere yürüyerek, yaklaşık yarım saatte ulaştı.
Ekiplerce kurtarılan ve ağır yaralanan Kaya, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.