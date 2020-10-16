  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Amasya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:21:59 -
Amasya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.

Amasya Şeker Fabrikasına ait döküm alanında faaliyet gösteren taşeron firma çalışanı Ercan Kaya yönetimindeki kamyonet, Merzifon-Samsun kara yolu 15. kilometrede geri manevra yaparken uçuruma devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri, Kaya'yı yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin altında sıkışmış halde buldu.

Zor arazi şartları nedeniyle kurtarma ekipleri, Kaya'nın bulunduğu yere yürüyerek, yaklaşık yarım saatte ulaştı.

Ekiplerce kurtarılan ve ağır yaralanan Kaya, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif
Teknoloji

Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif

Antalya'da TSK için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' isimli yerli mobi..
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay