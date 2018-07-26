Amasya'da TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kaza Suluova ilçesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Ülger (46) yönetimindeki 38 ZS 473 plakalı TIR ile kavşakta trafik ışığı ihlali yapan Yasin Ayvalı (39) yönetimindeki 05 FN 154 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. TIR'ın dorse kısmında ise hasar oluştu. Kazada traktör sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sefa Ayvalı (12) yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.