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Aktüel

Amasya'da polisten "korkularını yenmeleri" için ikiz çocuklara doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:39:14 -
Amasya'da polisten "korkularını yenmeleri" için ikiz çocuklara doğum günü sürprizi

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, polisten korkan 6 yaşındaki ikiz çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 6 yaşındaki Miray ve Simay Kartal'da polis korkusu oluştu.

Bunun üzerine küçük çocukların dedeleri Mevlit Kendir, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.

Kendir'in polis ekiplerinden torunlarının doğum günlerini kutlamalarını istemesi üzerine polis ekipleri, çocukların evlerine gitti.

Ekipler, pasta keserek Miray ve Simay’ın doğum gününü kutladı.

İlk önce polislere yaklaşmaya çekinen ikizler, daha sonra onlarla sohbet ederek doğum günlerini kutladıkları için teşekkür etti.

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