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Aktüel

Amasya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:56:55 -
Amasya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Özkan Erdal Çetin idaresindeki 05 EU 025 plakalı minibüs, Kayabaşı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Bedirhan Buğra, Şengül, Cemile ve Mustafa Emre Çetin yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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