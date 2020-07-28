Amasya'da kurban pazarlığı ahşaptan maket elle yapılıyor

AMASYA (AA) - Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarında kurbanlık için tokalaşma, ahşaptan maket elle gerçekleştiriliyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarına giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske takmayan vatandaşlar pazar yerine alınmıyor.

Pazara giren araçları da dezenfekte eden ekipler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Salgın nedeniyle alıcı ve satıcı arasında el ele tutuşarak pazarlıklar yapılamıyor ancak taraflar, sosyal mesafeli kurban pazarlık istasyonunda, ahşaptan yapılan maket eli tutup kurban pazarlığı yapma imkanı bulabiliyor.

Her pazarlığın sonunda istasyonda bulunan ahşap eller, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, gazetecilere, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın direktifleri doğrultusunda hayvan pazarında vatandaşların sağlığı için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin pazar alanında sürekli denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Kesler, "Bir gelenek var bizde, pazarlık edilirken tokalaşma geleneği. Geleneği devam ettirmek amacıyla koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu yaptık. İsteyen geliyor, burada pazarlığını yapıyor. Maske kullanım, mesafeyi koruma, hem de teması önleme anlamında böyle bir proje düşündük." dedi.

Uygulamanın vatandaşların ilgisini çektiğini, hatıra fotoğrafı çektirenlerin de olduğunu dile getiren Kesler, "Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, kazasız belasız, huzurlu, sağlıklı şekilde bayram geçirmesini dilerim." ifadesini kullandı.







