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Ekonomi

Amasya’da kiraz hasadı başladı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:30:07 -
Amasya’da kiraz hasadı başladı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kiraz hasadı başladı. Bu sene üretilen kirazda havaların soğuk olması ve kırağı yağması sebebiyle yarı yarıya azalma meydana geldi.


Taşovalı çiftçiler bu sene ürettikleri kirazın para etmemesinden dert yanıyor. Kirazın fiyatı kilogramı başına 5 lira ve 8 lira arasında değişiyor. Üreticiler bu sene çok iyi bir verim beklerken, ancak havaların soğuk olması ve kırağı yağması sebebiyle verim yarı yarıya düştü. Taşova’nın Alpaslan köyü sakinleri, geçen yıllarda dolu yağışından kaynaklı verimde düşüş olsa da bu seneye göre daha iyi olduklarını dile getirdi. Fakat bu sene hem korona virüs hem de hava sıcaklıkları çiftçinin yüzünü güldürmedi.


Kiraz üreticisi Perihan Akçe, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu sene don vurdu, kırağı yağdı. Kirazlar yandı, olmadı. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bir de virüsten dolayı talip de yok. Kısacası emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.


Ürettikleri kirazın para etmediğini söyleyen Akçe, “Bu sene kiraz verimli değil. 160 ağaç kiraz diktik ama kırağı yağdı. Kırağı yağdığından hiç kiraz alamadık. Olanı 20 kasa kiraz çıktı hepsinden. Köylüler şehre gitmeyince şehirdekilerin karnı doymuyor" diye konuştu.

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