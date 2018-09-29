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Amasya'da kayalıklardan düşen çoban yaralı olarak kurtarıldı

Amasya'da kayalıklardan düşen 54 yaşındaki çoban Osman Malkoç, yaralı olarak kurtarıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:34
Amasya'da kayalıklardan düşen çoban yaralı olarak kurtarıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde dün hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban Osman Malkoç (54), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Taşova İlçesi Uluköy-Çatalçam mevkiinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Osman Malkoç, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşüp yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı halde gördükleri çobanın kurtarılması için durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri yaptıkları çalışma ile Malkoç'u bulunduğu yerden kurtardı. Ardından ambulans ile Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:34
  1. Amasya
  2. Taşova
  3. Kayalıklardan düşen çoban
  4. yaralı olarak kurtarıldı
  5. arama kurtarma çalışmaları

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