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Aktüel

Amasya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:35:16 -
Amasya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan Amasya'ya giden Yusuf Kızıltaş idaresindeki 66 LV 338 plakalı kamyon, Yıldızköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Selim Çiçek'in kullandığı 19 PB 214 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü Kızıltaş ve oğlu Abdurrahman Kızıltaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Amasya-Çorum kara yolu, araçların vinç yardımıyla kaldırılması ve kamyondan dökülen buğdayın temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.


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