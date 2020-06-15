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Aktüel

Amasya'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:39:46 -
Amasya'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Boğazköy mevkisinde bir firmaya ait et entegre tesisinin yanındaki inşaat halindeki ek bina çöktü.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çöken yapının altında kalan 4 işçi, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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