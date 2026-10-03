Amasya'da Harşena Dağı ve Yalıboyu Evlerinin 13 yıllık aydınlatması yenilendi

Amasya'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Harşena Dağı ile Yeşilırmak kıyısında sıralanan Yalıboyu Evlerinin aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Binlerce led ışıktan oluşan sistemin yakında hizmete gireceği bildirildi.

Açık hava müzesi görünümündeki tarihi kentte 13 yıl kullanımda olan aydınlatma sisteminin eskimesi ve beraberinde oluşan güvenlik sorunları üzerine Amasya Valiliği harekete geçti. Yeni sistem Amasya İl Özel İdaresi tarafından tasarlandı.

Sistem, 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, sur duvarları ve Yeşilırmak Nehri kıyısındaki Yalıboyu Evlerini kapsıyor. Kurulumda tarihi yapılar ile çevrenin zarar görmemesine özen gösterildi.

Renkler aynı anda dönüşüyor, şehrin büyük bir kısmı bir anda aynı renge bürünüyor. Benzer uygulamalar Paris, Berlin, Amsterdam, Lyon ve Tokyo gibi şehirlerde de bulunuyor. Proje, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı ışıklandırma projeleri arasında gösteriliyor.

Başkaya: "Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında"

Sistemin Amasya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Amasya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Derneği (AKDER) Başkanı Savaş Başkaya, "29 bin metrekarelik alanı kapsayan muazzam bir ışıklandırma sisteminden söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında" dedi.

8 bin 500 yıllık tarihe sahip olup 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kente gelen turistlerin ışık resitaliyle karşılaşacağına değinen Başkaya, "Amasya turizmin parlayan yıldızıdır. Bu projede turizme önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkaya, su kıyısında sıralandıkları için İstanbul Boğazı'ndaki yalılara benzetilen Yalıboyu Evlerinin iki katlı, ahşap çatılı, kerpiç dolgulu ve cumbalı mimarileriyle Osmanlı konut dokusunun en güzel örneklerini oluşturduğunu anlattı.

Ankara'dan gelen ziyaretçi: "Amasya bir rüya şehir"

Ankara'dan gezi amacıyla Amasya'ya gelen Emine Çetin, kenti etkileyici bulduğunu anlattı. Çetin, "Amasya bir rüya şehir. Dağlar ve kale çok hoşuma gidiyor. Dağın eteğinde sıralanan yalılar çok güzel" dedi.

Hatice Yılmaz da aydınlatma projesi sayesinde Amasya'nın ve Yalıboyu Evlerinin güzelliğinin gece de görülebildiğini söyledi.