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Aktüel Amasya'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı
Aktüel

Amasya'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:05:52 -
Amasya'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Laçin'in kullandığı 05 LS 903 plakalı hafif ticari araç, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kaldırımda çalışma olması nedeniyle yolda yürüyen Nisan Kebapçı (12), Eylül Darçin ve Songül Aslan'a (20) çarptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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