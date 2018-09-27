Amasya'da feci kaza otomobil midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün kent merkezi Ziyaret Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinden Amasya istikametine giden Mustafa Karademir (68) yönetimindeki 38 RT 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran bir mobilya fabrikasının işçi servisi olan 05 BB 726 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti yanındaki Hatice Karademir (60) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen sürücünün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.