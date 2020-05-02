  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 55 bin 650 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:03:50 -
Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 55 bin 650 lira para cezası

AMASYA (AA) - Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 55 bin 650 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacı Mahallesi'ndeki evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edilip kumar oynandığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evdeki 12 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan aramada oyun masasının üzerinde ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda iskambil, zar, oyun taşı ve kumar alacaklarının listesinin olduğu kağıt bulundu.

Kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 55 bin 650 idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı