THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Amasya'da dokuz dişli doğdu

Merzifon Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:04
Amasya'da dokuz dişli doğdu

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal  doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi.

"Hastanemizde dün yapılan doğumda bir kız çocuk dişleriyle dünyaya  geldi. Bu ender bir durum." diyen Sezikli, şöyle devam etti:

"Dünyada daha önce tabi ki tespit edilenler var. Ancak diğerlerinden  farklı olarak çoklu sayı ikiden fazladır. Daha önce yapılan doğumlarda genelde  önde iki diş olarak belirtilmiş. Bu kızımızda 9 adet diş var. Bunlardan ön  taraftaki 2 tanesi çok belirgin olduğu için diş hekimlerimizce kontrolleri  yapılarak müdahale edildi. Dişlerin vücuttan düşmesi ve düşme riskinden dolayı  bebeğimizin hayati riski olabileceğinden dolayı müdahale edildi. Bizim için de  bir ilk. Yıllardır bir sürü doğum yapılıyor ama böyle vaka ile ilk defa  karşılaşıyoruz. Biz de çok şaşırdık."

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:04
  1. Amasya
  2. dokuz dişli bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    1. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    2. Balıkesir Belediyesi'nden enflasyonla..
    3. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    4. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    5. Endonezya'da depremin bilançosu..
    6. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    7. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    8. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    9. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    10. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    11. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    12. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    13. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    14. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    15. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    16. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi..
    17. Gaziantep'te kaçak akaryakıt..
    18. Düşüşe geçen dolarda son durum!
    19. Ne kadar süre işsizlik maaşı alabilirim?
    20. 'Pes' dedirten sözler: Kimsenin evinde..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?