  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da çıkan yangında yaklaşık bin balya saman yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:44:01 -
Amasya'da çıkan yangında yaklaşık bin balya saman yandı

AMASYA (AA) - Amasya'da çıkan yangında, yaklaşık bin balya saman kül oldu.

Bağlarüstü köyünde, Dursun Çiftçi'ye ait balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Çiftçi, 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakınında bulunan ahıra sıçraması önlenen yangın, uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı